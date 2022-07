Wie am Donnerstagmittag gemeldet, gibt es im Landkreis Germersheim (unverändert) 2142 bestätigte positive Corona-Fälle. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 46.528 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Seit Donnerstag wurden 132 neue Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt 212 seit Pandemiebeginn (Stand 8. Juli, 11.45 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes am Freitagmittag bei 541 nach 397,7 am Donnerstag. Wie bei Lotto sind die Zahlen ohne Gewähr.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 3477 Infizierte seit Beginn der Pandemie/171 aktuell infizierte Personen/3281 Genesene/25 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 6647/317/6313/17

VG Kandel: 5209/318/4873/18

VG Jockgrim: 6341/347/5961/33

VG Rülzheim: 5675/282/5373/20

VG Bellheim: 4995/189/4768/38

Germersheim: 8237/287/7921/29

VG Lingenfeld: 5947/231/5684/32

Kreis GER: 46528/2142/44174/212.