Germersheim hat einen und Ottersheim auch, um nur zwei Beispiele zu nennen: einen Weg entlang eines Baches durch den Ort. Und in Bellheim gibt es Pläne. Nun wurde eine Weiche gestellt, um dem Ziel näher kommen zu können.

Der Gemeinderat hat deutlich gemacht, dass er an einem Projekt, das seit langem geplant ist und um das es still geworden ist, festhalten will: den Fuß-/Radweg entlang des Spiegelbachs quer durch Bellheim.

Preisverhandlungen

Um eine innerörtliche Naherholungsachse zu schaffen, hat der Gemeinderat schon vor vielen Jahren die Weichen gestellt. Ziel ist ein Fuß- und Radweg südlich des Spiegelbachs zwischen Obermühlstraße und dem Spielplatz in der Hammerstraße. Dazu hat man bereits 2010 ein Vorkaufsrecht für die Gemeinde für dort zum Verkauf stehende Grundstücke beschlossen. Da sich laut Ortsbürgermeister Paul Gärtner ( FWG) für den geplanten Weg auch ein nördlich des Spiegelbachs gelegener Teil des Grundstücks der Mittelmühlstraße 10 eignen würde, beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, sich auch dafür ein Vorkaufsrecht zu sichern. Zwar gehören der Gemeinde schon einige Grundstücke, um die Pläne für den Weg verwirklichen zu können, aber eben nicht alle, wie Gärtner nun sagte. Verhandlungen, zuletzt auch der Verbandsgemeinde, mit einem Grundstückseigentümer seien am Preis gescheitert.

Der geplante Fuß-/Radweg könnte entlang des Spiegelbachs von der Obermühle ... Archivfoto: van ... zur Mittelmühle mit dem Kulturzentrum ... Archivfoto: Hartwig Humbert ... und durch den Spiegelbachpark, wo der Gartenmarkt stattfindet ... Foto: Iversen ... bis zur Fortmühle führen, die eine Emailfabrik beherbergt. Archivfoto: Hartwig Humbert Foto 1 von 4

Der von der Obermühle kommende Fußweg soll früheren Aussagen zufolge quer durchs Dorf weitergeführt werden, unter Umständen auch über eine zusätzlich zu errichtende Brücke über den Spiegelbach, bis zum Spiegelbachpark. Dort finden zu Pfingsten die Bellheimer Gartentage (Begata) und im Dezember der Nikolausmarkt statt. Aus Platzgründen soll es auch schon Überlegungen gegeben haben, einen Teil des geplanten Fußwegs in Ständerbauweise zu errichten, also quasi auf Stelzen, vergleichbar dem die Queich begleitenden Weg in Germersheim. Am Spiegelbachabschnitt zwischen der Mittelmühle mit dem benachbarten Kulturzentrum und dem Rathaus entlang der Grundschule existiert bereits seit Jahren ein Fußweg. Auf diesem könnte man durch den Spiegelbachpark weiterspazieren bis zur Fortmühle, die eine Emailfabrik beherbergt. Der vor über zwei Jahren geäußerte Wunsch der Gemeindeführung, wenigstens ein Teilstück dieses Weges bis zu der Ende August stattgefundenen 1250-Jahrfeier Bellheims fertigstellen zu können, hat sich nicht erfüllt.