Meine Lieblingswanderstrecke: Ein imposantes Denkmal, eine königliche Sommerresidenz und eine mächtige Burgruine erzählen aus alten Zeiten. Zu entdecken ist all das auf einer Rundtour im Edenkobener Stadtwald. Neben Geschichtsinteresse sollten die Wandersleut’ eine gute körperliche Kondition mitbringen.

Fred Taake, Wanderwart im Pfälzerwald-Verein Rheinzabern, ist begeisterter Wanderer und Mountainbiker. An dieser Tour schätzt er besonders, dass man an allen drei historischen Bauten eine wunderbare Aussicht über die Südpfalz genießen kann. Über sich selbst erzählt er: „Ich komme aus dem Sauerland und bin berufsbedingt vor 30 Jahren in der Pfalz gelandet.“ Als Ende 2018 Neuwahlen im Verein anstanden, „habe ich mich bereit erklärt, als Wanderführer im Vorstand mitzuarbeiten“. Eine gewisse Erfahrung hatte der Sauerländer bereits durch sein Hobby gewonnen, da er „als Tourguide mit dem Motorrad in fast ganz Europa vom Nordkap bis Sizilien unterwegs war. Meine große Liebe habe ich dabei für Schottland entdeckt“. Bereits fünf Mal war Taake in dem Land, wobei ihn „die Highlands rund um Aviemore besonders fasziniert haben“.

Ölzweig statt Schwert

Bevor man mit der Wanderung beginnt, sollte man zuerst das Friedensdenkmal hoch über Edenkoben besichtigen. Ursprünglich hieß es Siegesdenkmal, denn es erinnert an den gewonnenen Krieg verbündeter deutscher Staaten 1870/71 gegen Frankreich. Entsprechend streckte die Reiterfigur martialisch ihr Schwert in Richtung Westen. Nach der deutsch-französischen Aussöhnung wurde das Schwert gegen einen Ölzweig ausgetauscht und aus dem Siegesdenkmal wurde ein Friedensdenkmal. Erinnert wird hier auch an die Gründung des Deutschen Reichs durch Otto von Bismarck.

Die Tour startet am Parkplatz unterhalb der Gaststätte. Wie mit dem Auto gekommen, geht es auf der Straße am Bismarckstein vorbei wieder bergab. An einer kleinen Holzhütte mit Rastplatz vorbei läuft ein Asphaltweg steil hinab und auf der anderen Talseite genauso wieder hinauf, weshalb er im Volksmund „Hängematte“ genannt wird. Jetzt die Klosterstraße überqueren, die Tennisanlage passieren, auf der anderen Straßenseite durch den Waldparkplatz hochsteigen und man steht vor einer „Villa italienischer Art“.

Ludwig I., König von Bayern, ließ das klassizistische Gebäude mit den charakteristischen Säulen und der doppelstöckigen Loggia als Sommerresidenz errichten. Doch als er 1852 zum ersten Mal mit seiner Gemahlin Therese die Sommerfrische hier verbrachte, hatte er als König bereits abdanken müssen – die Konsequenz seiner verhängnisvollen Affäre mit der Tänzerin Lola Montez. Aber das ist eine andere Geschichte. Als Hausherr kam er alle zwei Jahre hierher, um Ende August seinen Geburtstag zu feiern. Zurzeit kann die Villa wegen Renovierungsarbeiten allerdings nicht besichtigt werden.

Blick vom „Schönen Punkt“

Wenige Schritte dahinter befindet sich die Talstation der Rietburgbahn. Die frisch überholte Sesselbahn überwindet die 220 Höhenmeter hoch zur ehemaligen Raubritterburg in zirka acht Minuten. Wer hoch wandert, folgt dem blau-gelben Balken durch den dichten Kastanienwald. Zuerst auf einem breiten Forstweg, dann auf einem Pfad steil bergauf. Achtung! Nicht die Abzweigung nach links übersehen. Nachdem die Lifttrasse zwei Mal gequert ist, erreicht man einen hübschen Pavillon, der vom König a.D. persönlich „Schöner Punkt“ getauft wurde. Von hier aus schweifte sein Blick über seines „Reiches mildesten Teil“ und was er sah, war ein einziger Garten Eden, weshalb er an seiner Sommerresidenz auch keinen Park anlegen ließ.

Danach wird die Lifttrasse ein drittes Mal gequert und nach einem letzten steilen Aufstieg ist die Rietburg erreicht, wo sich auf der „Terrasse der Deutschen Weinstraße“ eine Rast anbietet. Wanderwart Fred Taake schwärmt: „Links erkennt man das Hambacher Schloss. Man genießt die wunderbare Landschaft, die unter einem liegt. Besonders im Spätherbst ist es hier oben sehr schön, wenn unten in der Ebene der Nebel liegt und man oben auf der Terrasse noch die Sonne spüren kann“.

Markierungswechsel am Kohlplatz

Der anstrengendste Teil der Wanderung ist geschafft, nun geht es nur noch moderat auf und ab. Am Ludwigsturm auf dem Blättersberg (605 m), dem höchsten Punkt der Wanderung, sind 440 Höhenmeter überwunden. Danach geht es auf dem Candiduspfad zum Kohlplatz, wo sich in alten Zeiten eine Köhlerei befand. Bis hierher hat der blau-gelbe Balken zuverlässig geführt, jetzt folgt man nach rechts dem blau-weißen Balken hinab ins Triefenbachtal. Hier befindet sich die Edenkobener Hütte, kurz Hüttenbrunnen genannt, eine von mehreren Einkehrmöglichkeiten bei dieser Tour. Alle haben geöffnet, selbstverständlich müssen die Corona-Regeln eingehalten werden.

Ab dem Hüttenbrunnen führt der Weg am Triefenbach entlang, der mehrmals auf schmalen Holzbrücken überquert wird. „Man lauscht dem Plätschern des Wassers, das dann in den ruhigen Hilschweiher fließt. Ein Genuss für Geist und Seele!“, empfindet Fred Taake. Das mag an Wochentagen so sein, aber nicht an Sonn- und Feiertagen bei schönem Wetter. Dann herrscht hier reges Treiben. Viele Wanderer und Ausflügler, Familien mit Kindern und unzählige Vierbeiner sind am Bachlauf unterwegs, sodass es oft kein Durchkommen mehr gibt.

Das letzte Stück des Wegs führt am Ende des Hilschweihers nach links, dann über die Autostraße, auf den unmarkierten Forstweg nach rechts abbiegen und noch einmal aufpassen: Ein schmaler Pfad, dessen Einstieg fast zugewachsen ist, führt links hinauf zum Friedensdenkmal und nach 13 Kilometern zurück zum Parkplatz.

Zahlen & Fakten

Die Ortsgruppe Rheinzabern im Pfälzerwald-Verein hat zurzeit 300 Mitglieder. Vorsitzender ist Heinz Feger. Im Verein wird viel Wert auf Geselligkeit gelegt und entsprechend gibt es viele Aktivitäten: Jeden Monat findet samstags oder sonntags eine längere Wanderung statt. Mittwochs gibt es eine kürzere rund um Rheinzabern, in der Sommerzeit zusätzlich Radtouren. Eingekehrt wird in der vereinseigenen Bauernwaldhütte, die von den Mitgliedern selbst errichtet wurde. Jeden 2. Freitag im Monat trifft man sich hier zum Hüttenabend und singt in gemütlicher Runde Volks- und Wanderlieder.

Info

