Bürger, die an der Haltestelle vor der Fuchsbachhalle auf den Bus warten, sollen sich künftig dort auch unterstellen können. Einstimmig hat der Ortsgemeinderat einen den FWG-Antrag befürwortet.

„Die dauerhafte Einrichtung der Bushaltestelle an der Fuchsbachhalle erfreut sich einer regen Nutzung von Schulkindern und sonstigen Pendlern“, berichtet FWG-Fraktionsvorsitzender Peter Bohlander. Aber: Besonders in der regenreichen, stürmischen und kalten Jahreszeit sei es „annähernd unzumutbar“, Bürger in einem vor Witterungsverhältnissen ungeschützten Bereich auf Busse warten zu lassen, zumal es zu Verspätungen kommen könne. Deshalb solle dort ein barrierefreier und pflegearmer Unterstand in zumindest einer Fahrtrichtung errichtet werden. Die Verwaltung soll nun Angebote einholen und prüfen, ob es Zuschüsse gibt.