Mit den vielgepriesenen Corona-Schnelltests wird es so schnell nichts. Dafür sollen in diesen Tagen die Selbsttests in den Handel kommen. Das sagte der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, in der Videokonferenz mit Martin Brandl und Vereinsvertretern. Die Vereine, so das Ergebnis der Diskussion, hatten vor Corona schon Probleme, jetzt aber gehe es für viele an die Existenz.

Von Thomas Fehr

Kreis Germersheim. Die Hoffnung, schnell verfügbare Schnelltests könnten ein bisschen Aktivität ins Vereinsleben zurückbringen, hat sich zunächst zerschlagen.