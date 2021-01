In Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Stadt Wörth bietet die Projektgruppe „Kümmerer“ der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ den Menschen mit der höchsten Impf-Priorität aus dem Stadtgebiet Wörth am Rhein, insbesondere den über 80-Jährigen, bei der Online-Terminregistrierung für die Corona-Schutzimpfung Unterstützung an. Alle, die Unterstützung benötigen, können dazu die Vorsitzende des Seniorenbeirats, Hannedora Klippel-Edel unter Telefon 07271 6681 (Montag bis Freitag von 14 bis 16 Uhr) anrufen. Dabei werden Daten wie Name, Adresse und Telefonnummer aufgenommen. Ehrenamtliche der Projektgruppe werden sich dann bei den Hilfebedürftigen melden und gemeinsam mit ihnen die Online-Registrierung über die offizielle Internetseite des Gesundheitsministeriums „impftermin.rlp.de vornehmen.