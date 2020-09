„Schon wieder Unterrichtsminus“ meldete die RHEINPFALZ Ende September 1971 im Hinblick auf den Unterrichtsausfall an der Berufsschule in Germersheim. In den kaufmännischen Klassen konnte aufgrund des damaligen Lehrermangels nur die Hälfte der im Lehrplan vorgesehenen Stunden unterrichtet werden. Erst wenige Monate zuvor hatte sich eine der betroffenen Klassen an die Öffentlichkeit gewandt, um auf den Unterrichtsausfall aufmerksam zu machen.