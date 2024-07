Die Musikschule Kandel – Wörth wird ihre Unterrichtsgebühren zum 01. September 2024 um zirka 15 Prozent erhöhen. Ebenso wird der Mitgliedsbeitrag angepasst.

Der Schritt zur Gebührenerhöhung sei dem Verein sehr schwergefallen, so der Vorsitzende Günther Tielebörger, da dadurch viele Familien finanziell weiter belastet würden und die gleichberechtigte Teilhabe erschwert werde. Man unterstütze daher die Bemühungen des Verbandes deutscher Musikschulen in Rheinland-Pfalz, den Landeszuschuss erheblich zu erhöhen. Nur so könne in der Zukunft die Existenz der Musikschulen gesichert werden. Auch der kommunale Anteil müsste sich für die Musikschule erhöhen, um weiterhin gute Musikschularbeit leisten zu können, so Tielebörger.

Wie die Leiterin der Musikschule Margarete Mildner weiter mitteilt, bleibt das Ziel der Musikschule, in der kommunalen Bildungslandschaft ihre bisherige Arbeit fortzusetzen und Kinder und Erwachsene mit Musik zu begeistern. Durch öffentliche Arbeit soll auch weiterhin ein „qualitativ und quantitativ umfassendes Angebot zum gesellschaftlichen Leben in unserer Region angeboten“ werden.