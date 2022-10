Beim Erkennen der Polizei flüchteten am Samstag gegen 22 Uhr in der Fortmühlstraße zwei Personen zu Fuß. Eine weiterer Mann flüchtete mit einem E-Scooter, wurde allerdings nach kurzer Verfolgung gestellt. Bei dem 20-jährigen Fahrer stellten die Polizisten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Er händigte den Beamten auch sein mitgeführtes Marihuana aus. Der E-Scooter verfügte zudem über keinen Versicherungsschutz. Dem jungen Mann wurde im Anschluss an die Kontrolle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Trunkenheit im Verkehr.