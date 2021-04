Ein Strafverfahren kommt auf einen 15-Jährigen zu, der in der Lingenfelder Schillerstraße am frühen Freitagnachmittag mit einem Mofaroller gegen ein geparktes Auto gestoßen ist. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Jugendliche beim Anfahren ziemlich unsicher wirkte und sein Freund ihn deshalb noch festhalten wollte, um Schlimmeres zu verhindern. Wie sich herausstellte, ist der 15-Jährige nicht im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung. Zudem hatte er wahrscheinlich Drogen genommen. An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.