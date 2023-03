Unter dem Einfluss von Alkohol und mehreren Drogen stand ein 23-jähriger Autofahrer, als ihn die Polizei am Samstag gegen 20.35 Uhr in Lingenfeld in der Neustadter Straße kontrollierte. Aber nicht nur das wird Folgen für ihn haben. Denn die Beamten fanden in der Mittelkonsole des Wagens auch ein Springmesser. Sie stellten es sicher und ermitteln jetzt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.