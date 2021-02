Absprachen? Konzepte? Einsichten? Nicht mit der Bahn.

Jeder Bürger, der einen Baum fällen will, sieht sich einer Masse an Auflagen, Behördengängen und Anträgen gegenüber. Und das ist auch gut so, denn Eingriffe in die Natur müssen abgewägt und gut überlegt sein. Wenn einfach jeder macht, wie er will, wird unser sowieso schon großes Klimaproblem noch größer. Für die Bahn, das achso umweltfreundliche Unternehmen, gilt das alles jedoch nicht. Da wird gerodet, gefällt und zurückgeschnitten, was das Zeug hält. Absprachen? Konzepte? Einsichten? Fehlanzeige! Ein durch und durch unsympathisches Gehabe, das die Bahn nicht nur in Winden an den Tag legt. Denn man muss nicht lange recherchieren, um auf unzählige solcher Beispiele andernorts zu stoßen. Die mangelhafte Öffentlichkeitsarbeit fällt dabei kaum noch ins Gewicht. Wer sich für das Vegetationsmanagement der Bahn interessiert, kann sich beispielsweise unter www.deutschebahn.de/vegetation einlesen und erfährt, dass fürs managen von Bäumen und Sträuchern sogar Satelliten zum Einsatz kommen. Kahlschlag mit GPS.