An öffentlichen Plätzen wurde Abfall entsorgt, die Straßenbeleuchtung ist defekt, auf einem Gehweg oder einer Straße befindet sich ein Schlagloch? Diese und andere Mängel können aufmerksame Bürgerinnen und Bürger seit neuestem direkt online mit nur wenigen Klicks über den Mängelmelder der Verbandsgemeindeverwaltung melden. Bei der Eingabe wird eine Vorauswahl aus neun Kategorien getroffen: Anregungen und Lob, Beschädigungen, Müll und Sauberkeit, Spielplätze, Straßenschäden, Beleuchtung, Grünflächen, Rad- und Wanderwege, Straßenschilder. Zur besseren Einordnung können Fotos hinzugefügt werden. Die Angabe des Standorts erfolgt über die Adresseingabe oder kann über die GPS-Daten per Smartphone übermittelt werden. Nach dem Abschicken geht der Hinweis direkt an die zuständige Stelle. Die Verwaltung kümmert sich zeitnah um die Bearbeitung. Der jeweilige Bearbeitungsstatus kann nachverfolgt werden.

Info

Auf der Internetseite

www.vg-jockgrim.de unter „Häufig gesucht“ auf den Button „Mängelmelder“ klicken oder im Suchfeld auf der Startseite das Stichwort „Mängelmelder“ eingeben.