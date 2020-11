Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am frühen Montagabend in der Germersheimer Innenstadt. Neben der Wehr waren der Rettungsdienst und die Polizei wegen einer unklaren Rauchentwicklung in der Asylbewerber- und Obdachlosenunterkunft in der 17er-Straße vorgefahren. Die Bewohner dort stehen seit wenigen Stunden unter Quarantäne, weil ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Nach Angaben von Wehrleiter Andreas Magin wurde jedoch kein Grund für den Rauch entdeckt.