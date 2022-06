Die Hochschule in Germersheim ist „ein Symbol der deutsch-französischen Freundschaft im Herzen Europas“. Das sagte Integrationsministerin Katharina Binz bei den Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen des Campus Germersheim und des dort angesiedelten Fachbereichs für Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft der Universität Mainz. Bei einer Podiumsdiskussion tauschte sich die Ministerin mit Expertinnen und Experten zum Wert von Mehrsprachigkeit und Translation aus.

„Die Hochschule in Germersheim wurde nach dem Krieg von der französischen Militärverwaltung als Staatliche Dolmetscherschule gegründet, um in die Bildung der jungen Deutschen zu investieren“, sagte die Ministerin laut einer Pressemitteilung. „Das war alles andere als selbstverständlich.“

Aus dem Institut für Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft am Campus Germersheim ging einer der ersten Sprachmittlerpools im Land hervor. Studierende stellen Migrantinnen und Migranten ihre sprachliche Expertise zur Verfügung und ermöglichen ihnen so – beispielsweise bei Arztbesuchen oder Behördengängen – in ihrer Landessprache zu kommunizieren. „Dieses Engagement ist Beleg dafür, wie stark der Gedanke der Völkerverständigung auch nach 75 Jahren am Campus Germersheim gelebt wird“, stellte Integrationsministerin Binz fest.