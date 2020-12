Nach mehr als vier Jahren gebe es immer noch keine greifbaren Ergebnisse für eine angekündigte Außenstelle der TU Kaiserslautern im Kreis Germersheim. Das kritisiert der Landtagsabgeordnete Martin Brandl (CDU) nach einer Kleinen Anfrage im Landtag. Mögliche Lösung online.

Im Juli 2016 hatte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) bei einem Besuch beim mittelständischen High-Tech-Unternehmen ITK in Rülzheim gesagt, er unterstütze die Ansiedelung einer Außenstelle der Uni, erinnert Brandl an die Anfänge der öffentlichen Debatte um einen weiteren Uni-Standort in Stadt oder Kreis Germersheim. Wissenschaftsminister Wolf hatte sich laut Brandl ähnlich geäußert. Die aktuelle Anfrage nach den Bemühungen der Minister zeige: „Es gibt keine greifbaren Ergebnisse.“

In den vergangenen viereinhalb Jahren seien sieben Treffen einer Arbeitsgruppe erfolgt, die offensichtlich zu keinem greifbaren Ergebnis geführt haben, zeigt sich Brandl enttäuscht. Anstelle einer Außenstelle der Uni spreche Wissenschaftsminister Wolf nun nur noch davon, „geeignete Aktivitäten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Innovationsfähigkeit der Unternehmen zu unterstützen.“ Eine beschönigende Umschreibung für ein konkretes „Nichts“, interpretiert Brandl diese Äußerungen des Ministers. Brandl: „Wir brauchen nicht einfach nur ein Online-Tool, sondern ein konkretes Projekt, um die Technologieunternehmen der Südpfalz mit dem Wissenschaftsstandort in Kaiserslautern noch besser zu vernetzen.“ Möglicherweise könne hierzu auch die Fusion der Universitäten Kaiserslautern und Landau helfen. Der Transformationsprozess in der Wirtschaft gehe jedenfalls schnell voran und könne sich diesbezüglich nicht noch einmal 4 Jahre Wartezeit leisten, so der Abgeordnete.