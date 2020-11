Am Mittwochmorgen kam es im Kreisverkehr bei der Anschlussstelle Germersheim-Süd zu einem Unfall. Ein 25-Jähriger missachtete die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden Autos, teilt die Polizei mit. Im Anschluss sei er vom Unfallort geflüchtet. Der Geschädigte fuhr ihm jedoch nach und wollte ihn auf den Unfall aufmerksam machen. Unbeeindruckt zog der Fahrer laut Polizei jedoch einen Kapuzenpullover über den Kopf und flüchtete weiter. Anhand des Kennzeichens haben die Polizeibeamte seine Anschrift ermittelt, ihn in seiner Wohnung besucht und Schäden am Auto entdeckt. Der Fahrer gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.