Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen auf der B272 bei Weingarten einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet, meldet die Polizei. Gegen 6.35 Uhr geriet er aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 34-jährige Fahrer des zweiten Wagens wich auf den Grünstreifen aus und kam dort zum Stehen. Der Verursacher setzte seine Fahrt Richtung Germersheim fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizei handelte es sich um ein weißes Auto. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim entgegen.