Der schnellen Reaktion einer 32-jährigen Fahrerin ist es zu verdanken, dass ein Verkehrsunfall in Germersheim keine schlimmeren Konsequenzen nach sich gezogen hat. Gegen 14.40 Uhr befuhr diese Fahrerin am Freitag die Lingenfelder Straße von Lingenfeld herkommend. An der Einmündung zur Bahnhofstraße missachtete der bislang unbekannte Fahrer eines grauen Audi die Vorfahrt der 32-jährigen und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Obwohl die Vorfahrtsberechtigte unmittelbar eine Vollbremsung einleitete, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Audi flüchtete anschließend sofort von der Unfallstelle in Richtung Josef-Probst-Straße. Zeugenhinweise zum Unfallhergang, nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.