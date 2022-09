Zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 10.45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Straße Auf der Weide in Lustadt geparkten Wagen und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf zirka 300 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.