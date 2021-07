Wie berichtet, ereignete sich am Dienstag, 13. Juli, kurz nach 8.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einer 31 Jahre alten Fußgängerin und einer Straßenbahn im Karlsruher Stadtteil Knielingen. Die 31-jährige Fußgängerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und ist am Samstag ihren schweren Verletzungen in einer Klinik erlegen, teilt die Polizei mit.