Ein geparktes Auto ist im Bereich der Straße Am Unkenfunk in Germersheim beschädigt worden, der Verursacher fuhr davon. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Unfallflucht zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Donnerstag, 16 Uhr. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden am linken Heck fest. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Es liegen jedoch Hinweise auf ein mögliches Verursacherfahrzeug vor. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher und seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden: E-Mail pigermersheim@polizei.de, Telefon 07274 9580.