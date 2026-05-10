Zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht kam es am Samstag gegen 10 Uhr. Am Unfall im Bereich der Einfahrt eines Supermarktes in der Mainzer Straße waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Während ein 52-jähriger Autofahrer auf den Parkplatz einer Supermarktfiliale einbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt abbremsen. In der Folge streifte das dahinter fahrende Auto mit der Front seinen Wagen. Anschließend entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug über die Mainzer Straße. Von Personen vor Ort wurde das Auto als silberner Kombi beschrieben.

Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren aufgrund unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachten konnten oder Hinweise auf den silbernen Kombi mit Frontschaden machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.