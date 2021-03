Einen Sachschaden in Höhe von 4000 Euro hinterlässt ein Autofahrer, der ein geparktes Auto streifte und weiterfuhr. Am Donnerstag ereignete sich zwischen 9 und 14 Uhr der Verkehrsunfall in der Linienstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr gegen das am Straßenrand geparkte Auto. Ohne sich darum zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.