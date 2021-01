Es gab noch einen witterungsbedingten Unfall mehr: Erst am Mittwochmorgen wurde der Polizei eine Unfallflucht gemeldet, die sich bereits am Dienstag in Germersheim ereignet hatte.

Ein bislang unbekannter Autofahrer bog gegen 8 Uhr mit seinem silbernen Kleinwagen von der Gottfried-Tullastraße in die Langgewannstraße ab und rutschte dabei auf der schneebedeckten Fahrbahn in eine Grundstücksmauer. Dabei wurde sein Fahrzeug massiv beschädigt. Der Unfallverursacher habe dann zwar Kontakt zu der Hausbesitzerin aufgenommen, die Personalien hat er aber nicht hinterlassen.

Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.