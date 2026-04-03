Ein Autofahrer hat sein Fahrzeug am Donnerstag in Germersheim am Straßenrand abgestellt und später einen Schaden festgestellt. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Laut Polizei hatte der Geschädigte sein Fahrzeug zwischen 14 und 17 Uhr im Bereich der Ludwig-Erhard-Straße ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkt. Als er zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der Frontstoßstange. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim, E-Mail pigermersheim@polizei.de, Telefon 07274 9580.