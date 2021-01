Am Dienstagnachmittag kam es im Siemensring in Rülzheim zu einer Unfallflucht. Zunächst wurde der Polizei gemeldet, dass der Fahrer eines silbernen Opels an eine Gartenmauer gefahren sei und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt habe. Da die Kollision sehr laut war, wurde der Eigentümer der Mauer auf den Unfall aufmerksam und konnte beim Blick aus dem Fenster den flüchtenden Fahrer beobachten. Durch Zeugen vor Ort bekamen die Beamten entscheidende Hinweise auf das geflüchtete Auto und den Fahrer ermitteln. An seinem Fahrzeug wurden „passende“ Schäden festgestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.