Das ging schnell: Am Mittwochnachmittag beschädigte ein 60-jähriger Pkw-Fahrer beim Einparken auf dem Parkplatz des Maximilian Centers einen neben ihm geparkten Wagen. Im Anschluss parkte er seinen Pkw auf einen anderen Parkplatz um, womit er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte und somit eine Straftat beging. Der Vorgang wurde von zwei unbeteiligten Unfallzeugen beobachtet, welche die Polizei informierten. Die Beamten konnten vor Ort an den beiden betroffenen Pkw jeweils einen Streifschaden feststellen, die der Spurenlage zufolge einander zuzuordnen waren. „Der Fahrer des Pkw konnte noch vor Ort angetroffen, durch die eingesetzten Beamten als Beschuldigter belehrt und zur Sache angehört werden“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Die Polizei ist in solchen Fällen verpflichtet, ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubtem Entfernens vom Verkehrsunfallort einzuleiten. Der 85-Jährige Geschädigte erschien im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ebenfalls vor Ort, die beiden Beteiligten vor den Augen der Polizei ihre Personalien austauschen konnten.