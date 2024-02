Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmittag gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums in Germersheim. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, laut Polizeimeldung vermutlich ein Rollerfahrer, kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug und flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07274 9580 mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.