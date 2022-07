Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Dienstagnachmittag die B272 von Schwegenheim in Fahrtrichtung Landau. Auf Höhe der Anschlussstelle Lustadt überholte er ein Fahrzeug. Es kam zu einer Kollision mit einem Fahrer aus dem Gegenverkehr. Diese ging jedoch glimpflich aus: „Glücklicherweise kam es nur zu einem Zusammenstoß an den Außenspiegeln der Fahrzeuge“ , heißt es im Polizeibericht.

Der 26-jährige Fahrer sei jedoch weiter gefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, so die Polizei weiter. Durch weitere Ermittlungen und Zeugenhinweise wurde das Kennzeichen des 26-Jährigen bekannt, sodass dieser ermittelt werden konnte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.