Auto gerammt und davongefahren: Am Samstag gegen 13 Uhr, stieß der Fahrer eines bislang unbekannten Wagens auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Kandel gegen einen geparkten Citroën. Hierbei verursachte er an dem Pkw einen Schaden von etwa 800 Euro und fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Unfall wurde vom Geschädigten bei der Polizei Wörth zu Protokoll gegeben. Zum Verursacher liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de.