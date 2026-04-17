Eine Autofahrerin hat am Donnerstag gegen 12.15 Uhr in Lustadt beim Rangieren auf einem Parkplatz ein geparktes Auto touchiert und ist geflüchtet. Zeugen sprachen sie an und riefen die Polizei, meldet die Polizei. Die Beamten stellten bei der 52-Jährigen alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Einen Atemalkoholtest machte sie vor Ort nicht. Die Polizei brachte sie zur Dienststelle und ließ eine Blutprobe entnehmen. Sie hatte keinen Führerschein. Die Ermittler leiteten entsprechende Strafverfahren ein.