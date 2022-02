Gegen 16.30 Uhr kam es am Mittwoch in Berg in der Bruchbergstraße an der Einmündung zur L540 zu einem Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person. Durch die tiefstehende Sonne geblendet, wollte die Fahrerin des vorderen Personenwagens zunächst auf die L540 einfahren, entschied sich dann jedoch dazu, aufgrund des Verkehrsaufkommens noch einmal abzubremsen. Der hinter ihr fahrende 42-jährige Pkw-Fahrer reagierte, ebenfalls durch die tiefstehende Sonne geblendet, zu spät auf das Abbremsen des Fahrzeugs vor ihm, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme klagte die Pkw-Fahrerin zudem über Kopfschmerzen durch den Aufprall, lehnte jedoch die Alarmierung eines Rettungswagens ab.