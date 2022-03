Seit etwa 13.30 Uhr am Sonntagnachmittag ist die Straße zwischen Schaidt und der Kreuzung Langenberg gesperrt. Grund ist ein Verkehrsunfall mit sieben Beteiligten auf der Verbindungsstraße durch den Bienwald. Nach Angaben der Polizei gab es mehrere Verletzte – zwei davon wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. Gegen 13.27 fuhr ein Auto besetzt mit zwei Personen von Schaidt in Richtung Langenberg. Zur gleichen Zeit war ein Auto mit fünf Insassen in Gegenfahrtrichtung unterwegs. Kurz nach der Einfahrt nach Freckenfeld bog der Fahrer aus Schaidt nach links auf einen Waldparkplatz ab. Dabei hat er der Polizei zufolge den entgegenkommenden Wagen übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Aufgrund des schweren Unfalls wurde die Verbindungsstraße gesperrt und ein Gutachter zur Aufklärung des Unfallhergangs eingeschaltet. Nach Angaben der Polizei wird die Straße voraussichtlich bis gegen 18 Uhr gesperrt bleiben.