[Aktualisierung 12.05 Uhr ] Die B9 in Fahrtrichtung Norden ist nach der Vollsperrung nach einem Unfall wieder frei. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Nun gibt es auch nähere Erkenntnisse zum Unfallhergang: Eine 19-Jährige war von Wörth in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache kam die Verkehrsteilnehmerin gegen 9.20 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Bellheim-Süd nach rechts von der Fahrbahn auf den Grünstreifen ab. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Ihr Wagen kam schließlich auf dem Fahrzeugdach zum Stehen. Die 19-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden.

Nach dem Unfall auf der B9 waren wegen der Unfallaufnahme und der Bergung von Fahrzeug und Fahrzeugteilen beide Fahrspuren Richtung Speyer zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr wurde ab der Ausfahrt Rülzheim Nord umgeleitet. er Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 15.000 Euro.