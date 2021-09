Die Verkehrsgruppe der Polizei Karlsruhe ist auf der Suche nach einem Fahrer eines schwarzen SUV, der vermutlich Angaben über einen Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Karlsruher Oststadt machen kann. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 82 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher kurz vor 16 Uhr auf der Rintheimer Straße in Richtung Tulla-Platz. Vor ihm soll ein schwarzer SUV an der Einmündung Humboldstraße angehalten haben, um der von rechts kommenden Radfahrerin die Vorfahrt zu gewähren. Die 39-jährige Frau bog nach links ab, als der 82-jährige Autofahrer den wartenden SUV überholte. Hierbei kam es zu einer leichten Streifkollision zwischen dem Fahrzeug des Rentners und der Radlerin, bei der sich die Frau leicht am Schienbein verletzte. Der SUV-Fahrer setze trotz des Unfalls seine Fahrt fort, weshalb die Polizei auf der Suche nach dem Fahrzeug und dessen Fahrer ist.

Zeugen, die Angaben über den schwarzen SUV oder über den Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.