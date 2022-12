Am frühen Sonntagmorgen ist es auf der B9 bei Schwegenheim zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 26-jährige Frau kam laut Polizei aufgrund von Sekundenschlaf mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und schleuderte in die Böschung. Sowohl die Frau als auch ihr 23-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die rechte Spur der B9 musste wegen Reinigungsarbeiten bis zirka 7 Uhr gesperrt werden.