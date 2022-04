Leichte Verletzungen zog sich ein 11-jähriger Junge am Donnerstagnachmittag in Karlsruhe-Mühlburg zu, als er von einer Straßenbahn erfasst wurde. Laut Polizeimitteilung wollte er um 15.20 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Philippstraße die Gleise überqueren. Von seinen Freunden auf der anderen Straßenseite offenbar abgelenkt, übersah er scheinbar die einfahrende Bahn, die ihn am Oberarm touchierte. Hierbei zog sich das Kind nach dem derzeitigen Ermittlungsstand Prellungen zu und kam vorsorglich in die Kinderklinik.