Zu einem Unfall mit einem Schwerstverletzten kam es am Dienstag, um kurz vor 17 Uhr auf der Bienwald-B9 zwischen dem Langenberg und der französischen Grenze nahe der Einmündung zur K17. Drei Fahrzeuge waren daran beteiligt. Ein 31-jähriger Skoda-Fahrer aus dem Landkreis Germersheim befuhr die B9 in Fahrtrichtung Grenzübergang. Ein 73-jähriger BMW-Fahrer aus dem Kreis Bad-Kreuznach, gefolgt von einem 52-jährigen LKW-Fahrer aus den Niederlanden, befuhren die entgegengesetzte Fahrspur. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Skoda-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und touchierte hierbei seitlich den entgegenkommenden BMW, teilte die Polizei mit. Anschließend stieß der Skoda frontal mit dem Lkw zusammen, sodass der Skoda in den Grünstreifen geschleudert wurde. Der Lkw kam teilweise neben der Fahrbahn zum Stehen. Der 31-Jährige wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet und kam anschließend mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Es entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 92.000 Euro. Der Unfallort war laut Polizeibericht während der Unfallaufnahme gesperrt. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.