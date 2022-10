Am Einmündungsbereich der B9 und der K31 ist es am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei missachtete eine 31-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Südliche Weinstraße beim Linksabbiegen von der Abfahrt der B9 auf die K31 die Vorfahrt einer von rechts kommenden Fahrzeugführerin. Infolge dessen stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die beiden leichtverletzten Autofahrerinnen wurden zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Dafür musste der Einmündungsbereich für etwa 45 Minuten gesperrt werden.