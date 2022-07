Eine Schadenssumme von ungefähr 15.000 Euro und zwei leichter verletzte Personen sind die Bilanz eines Unfalls am Montagabend in Rheinstetten. Ein 29-Jähriger hatte wohl ein von rechts kommendes Fahrzeug übersehen. Der Mann fuhr mit seinem BMW den Lögelbergring in Richtung Am Bitterberg. An der Kreuzung mit der Oberfeldstraße übersieht er wohl den von rechts kommenden VW einer 43-Jährigen. Beide Autofahrer wurden leichter verletzt, ihre Autos wurden abgeschleppt.