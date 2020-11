Rund 12.000 Euro Sachschaden gab es nach Schätzung der Polizei am Sonntagvormittag bei einem Unfall an der Einmündung B427 Minfelder Straße, Einmündung Richtung Winden. Der Unfallverursacher fuhr auf der B427 aus Minfeld kommend. An der Einmündung wollte er nach links in Richtung Winden, B427, abbiegen. Dabei übersah der Fahrer aus dem Kreis Germersheim die Vorfahrt des von links kommenden Lkw ebenfalls mit GER-Kennzeichen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Gesamtschaden von circa 12.000 Euro entstanden ist. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.