Drei Fahrzeuge waren an einem Auffahrunfall beteiligt, den die Polizei aus Rheinzabern meldet. Dabei habe am Dienstagmorgen zunächst die Unfallverursacherin übersehen, dass das Fahrzeug vor ihr abgebremst hat und fuhr auf dieses auf. Dabei wurde der Wagen wiederum auf ein drittes Fahrzeug geschoben. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von zirka 12.000 Euro. Zwei Unfallbeteiligte wurden verletzt und zur weiteren Abklärung ihres Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus gebracht.