Schwere Verletzungen und schätzungsweise 1.000 Euro Sachschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen zwei Radfahrern am Donnerstag gegen 16:20 Uhr. Um den Adenauerring zu überqueren und in Richtung Waldstadt zu gelangen, fuhr ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer auf einer Brücke parallel der Hagsfelder Allee. Am Ende der Brücke angekommen, übersah er offenbar einen entgegenkommenden 27-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit diesem frontal zusammen. Beide Männer mussten zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.