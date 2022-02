Ein 76-jähriger VW-Fahrer kam am Dienstag gegen 16.50 Uhr aus bislang nicht genau geklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Mann war mit einer 74-jährigen Beifahrerin auf der Bundesstraße 35 von Heidelsheim in Richtung Bruchsal unterwegs als er nach einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und eine etwa drei Meter hohe Böschung hinab fuhr. Im weiteren Verlauf prallte der VW gegen einen Baum und riss diesen ein Stück mit sich. Beide Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt der Verdacht nahe, dass der 74-Jährige während der Fahrt kurz eingeschlafen war. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.