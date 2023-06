Glück im Unglück hatte am frühen Samstagabend gegen 18 Uhr ein 15 Jahre alter Rollerfahrer aus dem Kreis Germersheim. Dieser befuhr laut Polizeibericht mit seinem Roller den Kreisel in der Kuhardter Straße. Eine 30 Jahre alte Autofahrerin fuhr als Wartepflichtige von der Friedhofstraße aus in den Kreisel ein und übersah dabei den jungen Mann auf seinem Zweirad. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Rollerfahrer einige Schürfwunden zuzog. Zudem trat aus dem Roller Benzin aus, weshalb die Fahrbahn kurzfristig gesperrt wurde, damit eine Spezialfirma sie reinigen konnte. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht, informierte die Polizei, die den Gesamtschaden auf etwa 2500 Euro schätzt.