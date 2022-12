Am Freitag gegen 12.15 Uhr war eine 78-jährige Frau mit ihrem Auto in der Schwarzwaldstraße in Philippsburg unterwegs. Offenbar überfuhr sie an einer Kreuzung eine Verkehrsinsel, rammte ein anderes Auto und landete schließlich im Vorgarten eines Wohnhauses. Laut Augenzeugen wurde die Frau im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Inwieweit Schaden an der Hauswand entstanden ist, sei derzeit noch unklar.