Ein unbekannter Autofahrer am Samstag zwischen 10.30 und 11 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mainzer Straße abgestellten Toyota erheblich beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher laut Mitteilung der Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Am abgestellten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.