Einen Verkehrsunfall auf der B9 bei der Ausfahrt Süd in Germersheim in Fahrtrichtung Karlsruhe meldet die Polizei am Montagmittag. Der Unfall des Sattelzuges ereignete sich kurz nach 12.30 Uhr. Aktuell ist in beiden Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen befahrbar. Die Bergung wird nach Polizeiangaben vermutlich mehrere Stunden andauern. Ein Lkw geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf die Mittelleitplanke und demolierte dabei rund 150 Meter Schutzplanken.