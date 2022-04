In eine gefährliche Situation ist am Montag gegen 9 Uhr eine 59 Jahre alte Autofahrerin auf der Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Karlsruhe geraten. Die Polizei berichtet, etwa 500 Meter nach der Anschlussstelle Schwegenheim seien aus dem Container des vor ihr fahrenden Lastwagens mehrere Metallgitter herausgefallen. Die Frau habe es nicht verhindern können, über die Metallteile zu fahren, sodass diese sich am Unterboden ihres Fahrzeugs verkeilt hätten. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer fuhr einfach weiter. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder dem geflüchteten Fahrer machen kann, sollte sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.